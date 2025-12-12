CCL升0.29%報143.45點、創一年半次高　明年首季目標上試147點

中原城市領先指數CCL最新報143.45點，按周升0.29%，創2024年6月初後近一年半次高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價上升，業主反價及收窄議價幅度，與買家角力拉鋸，CCL連續3周於143點水平徘徊。隨著近日多個新盤推售，加上臨近聖誕長假，二手成交減慢，料今年底CCL繼續企穩143點左右。昨天本地銀行沒有跟隨美國減息，但樓市氣氛樂觀向好，相信短期樓價升勢持續，2026年首季CCL有望挑戰147點，現時相差3.55點或2.47%。



CCL較5月低位升6.13%

楊明儀指，2025年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.13%，2025年樓價暫時累升4.22%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升6.35%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升5.59%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.03%。

中原城市領先指數CCL最新報143.45點，按周升0.29%。（中原數據）

CCL Mass按周升0.19% 創78周新高

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.31點，按周升0.19%。CCL（中小型單位）報143.10點，按周升0.22%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2024年6月初後78周次高。CCL（大型單位）報145.24點，按周升0.64%，連升2周共1.91%，指數創2024年7月底後71周新高。

四區樓市三升一跌

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報140.68點，按周升2.17%，結束2周連跌，指數為2024年7月底後71周第10高。新界東CCL_Mass報158.38點，按周升0.83%，連升4周共3.25%，指數創2024年4月底後84周新高。新界西CCL_Mass報131.99點，按周升0.62%，指數創2024年6月底後76周次高。九龍CCL_Mass報142.54點，按周跌1.70%，連升4周後回落，指數仍為2024年6月初後78周第4高。

今年八大樓價指數全線齊升

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升4.22%，CCL Mass升4.47%，CCL(中小型單位)升4.45%，CCL(大型單位)升3.12%，港島升1.52%，九龍升6.52%，新界東升6.74%，新界西升2.83%。