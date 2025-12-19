CCL升1.09%報145.01點　連升兩周創一年半新高　減息刺激樓市升勢

中原城市領先指數CCL最新報145.01點，按周升1.09%，創2024年5月中後83周(逾一年半)新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，兩次減息後，樓價升幅加快，加上憧憬12月減息，買家積極入市，二手交投增加，刺激CCL連升2周共1.38%，並帶動八大樓價指數齊升，是2025年10月中後9周以來再現。



惟火災發生後，市場情緒受影響，發展商暫停推盤，加上業主反價，令二手買賣放緩，但樓價升勢未變，預期年底前CCL在144至145點水平徘徊。CCL只要再升1.99點或1.37%，便會到達2026年首季目標147點，即2024年撤辣後的高位。



CCL較3月低位升7.5%

楊明儀指，2025年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升7.29%，2025年樓價暫時累升5.35%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升7.50%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升6.73%，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.21%。

中原城市領先指數CCL最新報145.01點，按周升1.09%。（中原數據）

CCL Mass按周升1.34% 創83周新高

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.25點，按周升1.34%。CCL(中小型單位)報144.97點，按周升1.31%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.54%及1.53%，指數同創2024年5月中後83周新高。CCL(大型單位)報145.25點，按周升0.01%，連升3周共1.92%，指數創2024年7月底後72周新高。

四區樓市同升

四區樓價方面，港島CCL_Mass報144.68點，按周升2.84%，連升2周共5.08%，指數創2024年5月中後82周新高。新界西CCL_Mass報133.55點，按周升1.18%，連升2周共1.81%，指數創2024年6月初後79周次高。九龍CCL_Mass報144.14點，按周升1.12%，指數創2024年5月中後83周次高。新界東CCL_Mass報158.44點，按周升0.04%，連升5周共3.29%，指數創2024年4月底後85周新高。

今年八大樓價指數全線齊升

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升5.35%，CCL Mass升5.88%，CCL(中小型單位)升5.82%，CCL(大型單位)升3.12%，港島升4.41%，九龍升7.72%，新界東升6.78%，新界西升4.04%。