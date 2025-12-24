紅磡高山道新盤「悅麓」涉83伙　住客會所僅200呎、細過一房戶！

樓市略為回暖，有新晉發展商部署推出全新盤。由3名「80後」專業人士集資組成的新晉發展商TKS Limited，在4年前完成收購的紅磡高山道26號全新住宅「悅麓」今日（24日）上載樓書，項目提供83伙單位，涵蓋開放式至一房。項目地下及1樓設商舖、2樓設200平方呎的住客會所，不設停車位。



項目開放式佔12伙、一房佔60伙，另設11伙連平台或連天台戶，項目標準樓層一梯5伙，共用兩部升降機。

當中最細一伙為5樓A室，實用面積166平方呎，屬開放式間隔，連328平方呎平台，換言之該平台面積較單位面積大近一倍。至於最大一伙為6至10樓E室，實用面積304平方呎，屬一房間隔。

住客會所200呎、公用花園涉1434呎

另外，據樓書資料顯示，項目住客會所總面積只有200平方呎，當中已包括供住客使用的任何康樂設施，至於供住客使用的公用花園或遊樂地方則有1,434平方呎。

TKS由3名「80後」專業人士集資組成

據了解，TKS Limited為TKS投資集團，由3名「80後」專業人士集資組成。在2020年1月以1.75億港元，購入土瓜灣新柳街2C號的高山居。其後TKS Limited在2021年9月份透過強制拍賣，以底價1.36億元投得土瓜灣新柳街2A及2B號與高山道26號舊樓物業。

