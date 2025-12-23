賭王之子何猷龍近4.4億沽深水灣自住洋房　內地上市公司高層接貨

豪宅市場持續活躍，再錄一宗高價成交。深水灣香島道37號一幢洋房，新近以約4.368億元售予一名內地上市公司經理，呎價約10.3萬元,。市場消息指，原業主為新濠國際（0200）主席兼行政總裁何猷龍，持貨14年僅升值約0.4%。



上述單位為深水灣香島道37號洋房，3層高，實用面積4,257平方呎，於本月初以約4.368億元成交，呎價約10.3萬元。

至於，新買家以世運環球投資有限公司（OLYMPIC WORLDWIDE INVESTMENT LIMITED）名義登記，其股東及董事為佘英杰（SHE YING CHIEH），為內地上市公司世運電路總經理。

何猷龍為澳門賭王何鴻燊與其二太藍瓊纓獨子。（資料圖片）

何猷龍14年前購入 樓價僅升0.4%

市場消息指，原業主為新濠國際（0200）主席兼行政總裁何猷龍，屬澳門賭王何鴻燊與其二太藍瓊纓獨子。他於2011年2月斥4.35億元，向莊士國際 （0367）購入該洋房自住，持貨14年帳面獲利180萬元，期間樓價僅升約0.4%。

項目於2009年入伙 曾創亞洲呎價記錄

香島道37號屬莊士國際的發展項目，於2009年入伙，其餘3幢獨立屋已經於2010及2011年間出售。當中B屋於2011年以4.4億元售予環球信貸（1669）主席王瑤，呎價亦曾創下亞洲新紀錄。4套獨立屋總面積達11,620平方呎，總共套現約18.75億元。