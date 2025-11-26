租金指數創歷史新高！差估署：10月報200.2點破頂　明年料再升5%

私樓租金指數創出歷史新高紀錄！據差估署最新資料，2025年10月份私樓租金指數報200.2點，創歷史新高紀錄。資料顯示，上一個私樓租金指數高位為2019年8月份，當時指數高達200.1點，意味最新租金指數較高峰高出0.1點。



值得留意，2025年9月份的私樓租金指數原本報200點，惟經修訂後，9月份指數調整為200.2點，反映10月份的數字按月持平無升跌。而今年首九個月，租金指數累升4%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報204.4點，按月持平；大型單位（D、E類）報151.1點，按月升約0.066%。

E類大單位租金指數升0.29%

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報220.2點，按月持平；B類單位（431至752平方呎）報198.9點，按月微升0.05%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報168.2點，按月升約0.12%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報156.3點，按月持平；E類單位（1,722平方呎或以上）則報139.8點，按月表現升0.29%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

萊坊料2026年租金再升3至5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升5至6%，創歷史新高。料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3至5%。