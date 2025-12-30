大地主香港興業近10億沽愉景灣兩幢大屋　呎價7.7萬創區內新高

臨近年底豪宅市場轉旺。愉景灣大地主香港興業（0480）旗下位於愉景灣高爾夫球會側山頂最高點的1A區及1B區兩幢大屋，以近10億元沽出。其中一幢E號大屋以5.36億元沽出，呎價高達77,423元，創愉景灣區內新高紀錄。



香港興業公布，上述其中一幢大屋為愉景灣1A區及1B區的E號主屋及4幢附屬屋，（涉及E幢、E1幢、E2幢、E3幢、E4幢房子），總銷售面積6,923平方呎，連花園66,958平方呎，大屋連裝修及配備家具，成交價5.36億元，呎價約77,423元，成交價及呎價均創下愉景灣區內新高。E號大屋於2018年完成，其後在2022年完成裝修傢俱配置，其後一直空置。

至於另一幢大屋為愉景灣1A區及1B區的D號大屋，（涉及D幢、D1幢、D2幢、D3幢），總銷售面積6,978方呎、設有花園59,752平方呎，以4.52億元沽出，成交呎價約64,775元。D號大屋在2018年完成興建，其後一直空置，未設有裝修及傢俱。

上述兩屋成交價，均包括兩架私家車及兩架高爾夫球車。

香港興業指出，E號大屋及D號大屋買家分別為STAYBOND TRADING LIMITED及SPES HOLDINGS LTD，均為英屬維爾京群島公司，並由新加坡註冊公司STAYBOND METAL PTE. LTD.做擔保人，而其擔保人之最終受益人則為LIU XIANGYU。

佔地約649公頃的愉景灣有約2萬居住人口，是香港建設期最長及佔地最廣的私人屋苑，至今還繼續興建及擴展當中，該屋苑亦以環境優美及多外籍人士居住為特點。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）