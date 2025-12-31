列香港未來三機七險！2026年我對樓市的十大忠告！｜汪敦敬

今年是我第19年發表每年的樓市十大忠告：



（1）年青人置業應排首位

置業問題是社會深層次矛盾，政府近年在增加居屋和白居二名額上其實也的確改善了不少年輕人的置業機會，但是年輕人置業率仍不足這點，始終容易成為被挑撥人心不滿的重點，因此筆者仍建議政府重啟包括資助首期的「置業資助貸款」計劃！

（2）樓價進入回升軌

正如去年的忠告所預料住宅樓市沉底回升，2026年配合市場勢頭、香港金融中心地位穩守和經濟持續回復中，預算樓價將可再穩步回升5至10%！

（3）國際局勢仍波譎雲詭

全球局勢和市場也充斥不可預測的長官意志，現在仍不是一帆風順的年代！投資態度應以「穩」為主，進可攻、退可守！

（4）工商鋪尋底重新上路

工商鋪市場應先跌後穩！在2025年工商舖成交增加了兩成！寫字樓亦「再中環化」，反映有關項目正在醞釀尋底然後再以新市場常態重新起步！2026年有望完結Call Loan潮，令有關項目出現更有生氣的局面！

（5）租金繼續上升

香港金融中心地位穩守前進，外來人口長遠必然增加，租金持續向上是正常的結果！

（6）Ai高速顛覆世界

Ai令企業競爭力大增！但暫時「因Ai減少了就業職位」情況遠高於「因AI而增加的就業機會」，所以我擔心失業率會上升，今次是「無就業式經濟復甦」！我更認為很多行業的市場競爭常態會由之前的「犯錯較少者勝」因AI廣泛介入流程將改變為「正確較多者勝」，衝擊嚴厲！

（7）發債風險可影響深遠！

十分同意政府有需要發債，但是必須如履薄冰，政府債務在過去6年裏增加了約4千億港元，有關問題需要關注，確定支持政府有足夠的資金發展外亦要避免出現長期風險！

（8）政府理財結構需要重組

香港財政由2018/19財年的零赤字，幾年間變為每年超出過千億赤字！（發債不當收入計，純以政府收入減開支計）香港要重整財務，但不能用一刀切硬減開支去處理，這是一個審計的課題，支出最大的部份分別是教育、社會福利和醫療等項目，結構問題不同，解決方案有別，要對症下藥！

（9）重組市建概念刻不容緩

香港舊樓維修問題日益嚴重，市建局以類似發展商模式的運作已難以滿足龐大的市區重建需求，香港有充裕的資金、良好的法治，更是世界第一的集資平台，市建局應作召集人角色匯聚以上條件作更有效率的運作！

（10）人心忽悠，不可小覷

近年世界充斥認知戰！人心二元化！令到資訊世界真假難分，人心容易被煽動，將會不斷影響人的投資回報時間表，所以投資必須有長線的方案才能避免短線失預算，你手頭上必須要留有後手才能應變、以患為利！

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

