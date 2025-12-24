2025年樓市回顧｜汪敦敬

在預測2026年的樓市之前，筆者首先要檢討2025年我們學了什麼？ 馬後炮沒有意義，我就用今年年初發表的「我對樓市的十大忠告」作回顧的根據，這樣就會比較有意思了！



正如「2025年我對樓市的十大忠告」所說，「香港新的大都會模式將起步」！包括「也成功回復集資功力」、「教育與創科之路起步」、「融合大灣區的新常態也不斷改變營商環境」（第一點忠告）。

在香港最黑暗和悲情的那幾年，筆者認為最重要仍然是弄清楚香港是否仍然能保持金融中心地位，只要仍是金融中心，香港總有翻身之日！當然到了今日，香港已經回復了全球集資最大的金融中心地位，教育、創科、物流都有驕人的進展，人才資金高度凝聚於本港，配合筆者提及的多種因素，一如我所料， 2025年樓市由谷底回升5%至10%（第十點忠告）。在年初人心不穩的局面中，筆者總算向公眾分享了這最關鍵的重點！

「2025年我對樓市的十大忠告」有提及多種影響樓市的因素包括：「隨著外來人口不斷引入令香港人口上升」、「租金上升正突破臨界」、「10萬億定期存款去向左右大局」樓市和股市購買力往往受定期存款的流動所影響、「悲情總有減退的一日」、「中美摩擦仍左右大局」和「救市政策」政府撤銷樓市辣招和提高至400萬元住宅及非住宅物業徵收100元印花稅方案總算有效（第二、三、四、五和六點忠告）！

除了樓市外，筆者亦為一些社會民生範疇提出忠告，包括「財富分配才是主題」（第七點忠告），認為置業人數（尤其是年輕人）能上升，才是成功的施政！我認同香港政府在市民上車機會方面有清晰的進步，近年增建居屋的努力有目共睹，加上增加白居二名額等也改善了市民上車置業的機會，但筆者仍建議政府重啟可直接借貸首期的置業資助貸款計劃，因為置業是深層次矛盾，有關資助政策若不夠徹底，負面情緒和想「唱衰香港」的人都會以此做話題來挑撥年輕人對社會的不滿！另外，「發債多寡影響香港下一代」（第八點忠告），舉債太多會影響下一代的福祉！這點日益令人擔心，希望大家繼續關注！

2025年的最大教訓，是年初市場充滿愁雲慘淡，末日理論充斥社會，那些「跌完可以再跌！」、「螺旋式下跌！」、「樓市黑洞！」完全是一種末日的心態，其實都是被氣氛所影響，人云亦云。其實年初時基礎數據並不太差，去到年尾時市場信心「意外地」回復。如果他們是看到數據改善，這改變是合理的，但很多人是人云亦云，這種隨風擺柳的態度在投資上是很傷害自己的，因為投資除了應該要有個人的信念，並掌握低價時機入貨，更加會在悲情濃烈的時候出錯貨！這正是筆者常說的「買有風險，不買也有風險！」（第九點忠告），我始終認為買樓應量力而為！以長遠投資為目的！

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。