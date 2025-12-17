住宅樓市轉軚潮 驅走悲情取共識｜汪敦敬

在過去兩、三星期裡，樓市出現一片轉軚潮，原本不看好樓市的評論員都紛紛認為樓市之後會上升，那些「跌完可以再跌」、「螺旋式下跌」、「樓市黑洞」的說法幾乎全部銷聲匿跡，這是好現象，筆者當然不會取笑轉軚的人，基本上形勢不同了，數據有別，就要轉軚！當然發現市場改變，每個人因為經歷不同，察覺性會有分別，令人驚嘆的就是樓市其實是回升了8個月，之前筆者每個月也不斷用數據甚至圖表去陳述經濟及市場轉好，但去到第8個月普遍人才驚醒，在資訊發達的今天卻令我感到莫名其妙的。



2025年初，筆者是少數看好樓市的評論員，當時我不是認為樓價會大幅度向好，只是認為香港的條件及趨勢足以令住宅樓價尋底，然後由谷底再小幅度回升5%至10%！

結果今年年初樓市尋底之後，祥益指數已回升了逾13%，中原指數現在比年初谷底的時候上升了逾6%，而相對滯後的差餉物業估價署指數，由谷底到現在已回升了逾3%。因為最寂靜的時候，的而且確有不少人出來「執死雞」，所以市場不乏升幅兩成的例子！

年初那個階段，評論樓市會向正面發展是面對四面楚歌的，人人都取笑筆者，真正橫眉冷對千夫指！肯面對四面受敵甚至有人落井下石，我只是憑良心用數據說真話而已！到了今日，很多人已經看好樓市，甚至有人認為每年樓價可以上升8%至9%，但筆者的立場依然沒有改變，認為只是穩升，雖然香港出現樓價大升的因素不少，甚至越來越多，但慢升和快升，其實仍會受很多情緒甚至政治因素影響，現在就算可能會發生，我們應該用一個進可攻退可守的投資態度，始終現在不是一個一帆風順的年代。

我認為大升之勢不改，但仍會有樓價顛簸下跌的時刻，年初出現無限伸延的悲情，嚇壞了不少人放棄了買樓入市的良機，樓價升跌本來就是平常事，希望下次樓市較寂靜的時候，大家都可以用平常心面對。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

