市傳磁帶大王陳秉志8億沽北角柯達大廈1期全幢　傳美資財團承接

資深投資者「磁帶大王」陳秉志旗下北角渣華道321號柯達大廈1期全幢，市傳最新獲美資財團以8億元洽購。該全幢物業在2024年9月份推出放售，當時市值約10億元。假若物業落實成交，現有地積比率面積約153,985平方呎計算，成交呎價約5,200元。



渣華道321號位處北角渣華道及健康東街交界，距離鰂魚涌港鐵站約5分鐘步程，鄰近甲級商廈包括英皇道633號、 英皇道625號及 K11 Atelier King's Road。

物業於1985年落成，樓高13層，地庫車庫提供27個車位，特定樓層樓底約6.8米高，設有獨立出入口、大堂及停車場。買家購入全幢即可享大廈命名權及設置大型廣告牌，適合醫療機構、教育機構、宗教團體、政府機構、後勤部門等用家。

渣華道321號與旁邊的柯達大廈2期發展商同為新鴻基物業，屬同一個地段，唯2期整座早前已經分拆出售。

享千年地契 永久豁免書獲准作寫字樓、商業

渣華道321號地契以999年期批地，業主亦在早期以永久豁免書獲准可用作寫字樓及商業用途，適合各行各業。

業主陳秉志於2000年購入。物業規格質素之高，為港島區罕見，可塑性非常大。是次業主誠意出售，意向價已較高峰期大幅回落，預期將吸引不少機構用家及長線投資者出價洽購。

2020年曾全幢招標 市值15億至18億

翻查資料，在2020年8月份，上述全幢物業也曾推出招標放售，當時市值約15億至18億元。據悉，該物業早年買入價僅約1.4億元。