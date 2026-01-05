九龍東帝苑酒店逾億翻新改名　棄商務酒店設計　冀有「家的感覺」

新地（0016）旗下酒店品牌再有新動作，前身為將軍澳「九龍東皇冠假日酒店」經重新設計及翻新後，在2026年1月已正式更名為「九龍東帝苑酒店」，屬於尖沙咀帝苑酒店姊妹品牌。



帝苑酒店集團區域總經理陳淑貞接受《香港01》專訪時表示，是次翻新升級工程合共投入超過一億元，並分三個階段進行，預計於2026年7月全面完成，又透露今次升級工程，集團投入逾一年時間進行市場研究，長遠睇好將軍澳發展。



投資逾億元、分三階段進行翻新

帝苑酒店集團區域總經理陳淑貞表示，是次「九龍東皇冠假日酒店」翻新及易名工程，合共投資超過一億元，同時分為三個階段進行，並在2026年1月改名為九龍東帝苑酒店，屬尖沙咀帝苑酒店的姊妹品牌，合共可提供366間客房，較翻新前的359間客房增加7間，均屬於有寵物友好設計的天際花園小築。

而翻新後酒店房間亦有所升級，基本房型由388平方呎起，除空間感提升外，房間亦採用大量原木顏色為設計主調，同時配有不少家庭友好設計，期望會與傳統商務酒店不同，可以為旅客提供「回家般」的放鬆感覺。

↓↓九龍東帝苑酒店17樓07室↓↓

+ 1

已翻新133間客房 聖誕節預訂爆滿

至於翻新工程第一階段為2025年6至12月，目前已有三分一的酒店客房完成升級，而已經完成翻新的133間客房亦已推出市場，當時市場反應亦是相當正面，在聖誕節期間該133間客房預訂爆滿，當中酒店整體節假日預訂量亦較去年同期有15%增長。而接下來農曆新年查詢量與去年比較表現則持平。

至於第二及第三階段分別為2026年1至4月，以及5月至7月，將會逐步推出體驗活動，同時新增的天際花園小築，以及家庭專屬設施亦會在2026年4月投入服務。酒店的意大利天台餐廳亦會在2026年7月啟幕。另外，酒店大堂亦進行翻新，有一部份位置會用作Food Lounge提供輕食，如帝苑酒店名物蝴蝶酥等。

酒店大堂亦進行翻新，以不同線條為設計主調。

市場研究逾一年 睇好將軍澳發展

今次翻新及易名工程非一時興起，陳淑貞表示，留意到近數年將軍澳區發展日漸成熟，加上有政府機關搬入該區並設新總部，如入境事務處總部，及香港中醫醫院等，更是看好該區前景，於是決定將酒店「攞返嚟做自己品牌」 。

事實上，她又指總公司帝苑集團早在2024年起透過市場研究發現，新冠疫情後旅客期望有所改變，不再是追求傳統商務酒店，改為重視家庭及體驗、如短途度假或輕鬆居住氛圍，加上內地旅客逗留時間縮短，並改為追求深度體驗，換言之集團曾用逾一年時間進行市場研究，最終誕生今次的翻新易名工程。至於客源方面，期望除吸引商務客外，周末亦可吸引家庭或寵物人士度假，未來亦會推出更多有關寵物友善、家庭探索等住宿體驗。

↓↓九龍東帝苑酒店17樓02室↓↓

翻新後房間採原木顏色設計 雙人床床尾配大梳化

同時酒店亦開放已翻新並投入服務的房間參觀，當中5樓屬連平台戶，以原木顏色及淺色為設計主調，細分為休息區及客廳，平台設有戶外用餐區。另外17樓02及07室，屬雙人床設計，同樣可望開揚景。

值得留意的是，雙人床床尾位置配有一張大梳化，拉出後可用作加床，適合家庭客出遊使用。同時告別過去一般傳統商務酒店房間內大而笨重的工作枱，翻新後改為圓形餐桌，增加靈活性。

↓↓九龍東帝苑酒店5樓02室↓↓