周末新盤錄55伙按周升44.7%　錦上路站柏瓏單日沽7伙、吸金5280萬

過去兩日（3日、4日）新盤市場共錄得約55伙成交，較上周的38宗上升44.7%。當中錦上路站柏瓏連沽7伙，套現5,280萬元，另黃竹坑港島南岸「滶晨II」則以2,460.3萬元沽出2伙。



柏瓏系列沽7伙吸金近5280萬

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏系列周末沽7伙，單日套現近5,280萬元。當中呎價最高成交為柏瓏III第2座16樓A6單位，實用面積467平方呎，兩房間隔，成交價逾779萬元，呎價16,688元。發展商指，柏瓏系列累售1,779伙，累積套現逾154億元。

錦上路站柏瓏。

黃竹坑滶晨2460.3萬沽2伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸「滶晨II」，沽出2伙，吸金共2,460.3萬元。昨日以1,233.2萬元沽出一伙兩房，涉及為第2座38樓H單位，實用面積494平方呎，呎價24,964元。發展商表示，「滶晨」及「滶晨II」開售至今合共售出711伙，共套現近122億元，「滶晨II」僅餘最後4伙三房戶待售。

黃竹坑港島南岸「滶晨」。

啟德DOUBLE COAST 1180.2萬沽兩伙

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST系列沽兩伙，吸金1,180.2萬元，涉及為第1B座21樓F室及第3座3樓E室，同屬一房間隔，實用面積319及335平方呎，各以570萬元及610.2萬元沽出，成交呎價各為17,868元及18,215元。