Ken Sir呂宇健Full pay299萬買荃威花園兩房　呎價不足6300元

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，新近再度入市，Full pay 299萬元買入荃灣荃威花園一伙高層兩房戶，成交呎價僅6,268元。



美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪表示，成交單位為荃威花園J座高層02室，實用面積477平方呎，兩房間隔，成交價299萬元，成交呎價6,268元。

原業主早於1988年7月以45萬元買入單位，持貨約38年帳面升值約5.6倍。

代理又指，原業主即將移民，為免將來被外國微收增值稅，即使明知單位估值達380萬元，仍希望盡快成交，更表明「快者得」。

Ken Sir呂宇健回覆確認上述成交，更表示本來於山頂與朋友食飯，見有筍盤，即時飛車到荃灣洽購，又透露是次為Full pay全數樓價入市。又表明今年將繼續掃貨。

↓↓荃威花園J座高層02室↓↓