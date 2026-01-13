代理「一盤兩食」 海璇同單位15個月內先買後賣 上手帳賺432萬
撰文：李煥好
一手市場熱賣，部分向隅客轉向區內二手市場尋寶。北角新晉豪宅屋苑海璇錄得二手成交，一伙四房兩套單位以5,400萬元售予屋苑一手向隅客，呎價37,578元。負責是次成交的代理，早前亦曾協助原業主購入該單位。原業主持貨僅15個月，帳面獲利432萬元離場，物業升值約8.7%。
中原地產高級資深區域營業董事陳家鴻表示，上述成交單位為海璇2B期2座低層A室，實用面積1,437平方呎，屬四房兩套間隔，坐擁開揚海景，可遠眺啟德體育園一帶。據悉，買賣雙方經過約一周商討，最終連車位以5,400萬元成交，呎價37,578元。
向隅客轉攻二手 代理同盤再賺佣
陳家鴻透露，該行代理曾於2024年10月協助原業主以4,968萬元一手購入上述單位連車位。近日得知有海璇2期向隅客因發展商開價未符預期，未能成功購入一手單位，遂轉為物色二手放盤。適逢該單位推出市場，代理隨即主動聯絡該買家，並促成是次交易。
持貨僅15個月 帳賺432萬走
翻查資料，原業主持貨僅15個月，賺手帳面獲利432萬元離場，升值約8.7%。
