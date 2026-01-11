西沙SIERRA SEA 2A期加推211伙 一房入場費350萬
撰文：蔡偉南
新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA昨日首輪開賣262伙，當中213伙以價單形式發售，即日沽清。該盤今日早上隨即加推新一張全新4號價單，提供73伙，折實平均呎價11,976元；而在同日下午再加推5號價單，提供138伙，折實平均呎價12,413元。發展商表示，是次加推兩張價單均屬原價加推，預計周末展開次輪銷售。
兩張4號及5號價單共推211伙，折實售價由350.05萬至909.45萬元，呎價由10,436至14,200元，
↓↓首輪銷售現場情況↓↓
總補地價金額共涉逾196億
翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。
發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。
