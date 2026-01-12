周末新盤錄338伙按周升5.14倍 第2A期SIERRA SEA首輪213伙沽清
撰文：黃祐樺
出版：更新：
周末再有大型樓盤推售，過去兩日（10日、11日）新盤市場共錄得約338伙成交，較上周的55宗上升5.14倍。當中西沙第2A期SIERRA SEA首輪價單213伙沽清，佔周末成放逾6成單位，另西貢傲瀧花園複式戶4,177.4萬元沽。
西沙第2A期SIERRA SEA首輪價單213伙沽清
新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA周六展開首輪價單銷售213伙，全數沽清。
發展商表示，當日最大手組別共有10組買家購入5至8伙，有3組買家購入了8伙單位，購入6伙及7伙單位的各有一組買家，另有5組買家購入5伙單位，每組買家平均斥資近4,000萬元，最高的一組斥資約4,800萬元。另有超過20組買家購入3至4伙單位，每組買家平均斥資約2,000萬元。
新世界傲瀧花園複式戶4177.4萬沽
新世界發展（0017）西貢低密度豪宅、有「明星屋苑」之稱的傲瀧亦錄一宗成交，屬花園複式戶，涉及為D座花園複式戶G2單位，四房雙套連儲物室間隔，實用面積2,201平方呎，附564平方呎花園，連兩個車位以4,177.4萬元沽出，呎價18,980元。發展商表示，餘下最後5伙特色戶待售。周末兩天速沽5伙，套現逾4,000萬元。
柏蔚森逾4000萬沽5伙
另同系啟德跑道區新盤柏蔚森周末亦沽5伙，套現逾4,000萬元。當中，「柏蔚森III」1座17樓A單位，實用面積666平方呎，屬三房套連儲物室設計，以1,593.9萬元沽出，呎價23,932元。至於「柏蔚森II」3座18樓F單位，實用面積262平方呎，亦以售價561.2萬元沽出，呎價21,420元，呎價創項目一房戶新高。
