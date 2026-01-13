紀惠湯文亮2830萬沽灣仔相連舖、狂蝕四千萬　當年高價接摸貨出事

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，錄得大幅蝕讓個案，該集團旗下位於灣仔寶靈頓道的相連舖位，新近以2,830萬元沽出，較2012年購入價帳面勁蝕約六成。



上述舖位為灣仔寶靈頓道16B號永德大廈地下6、7號舖，面積約1,200平方呎，在2025年12月中以2,830萬元沽出，成交呎價約23,583元。

2012年買入價7038萬

據了解，原業主為祥順投資有限公司（EASY LUCK INVESTMENT LIMITED），公司股東及董事均包括紀惠集團主席廖湯慧靄，紀惠早於2012年以7,038萬元購入舖位，是次易手帳面蝕讓約4,208萬元或60%。

上述兩個舖位一直打通出租，並由美髮用品店承租多年，市值月租約10萬元，買家租金回報料可享4.2厘。

湯文亮

兆安李太早年大手買入再拆售

值得留意，人稱「兆安李太」的資深商舖投資者李佘少鴻，早在2011年6月斥2.3億元購入永德大廈地下G1至G7號舖及閣樓一籃子物業，其後把部分舖位分拆出售。

投資者6450萬買入兩舖、兩個月後「摸貨」沽予紀惠

當中G6及G7號舖於2012年3月以6,450萬元拆售予一名投資者，其後該投資者持貨約兩個月，在尚未完成交易下以「摸貨」形式，作價7,038萬元轉售予紀惠集團，當時短短兩個月升值約9%。意味紀惠13年前接「摸貨」，最終需要大蝕讓。