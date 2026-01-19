啟德柏蔚森周五招標32伙兩房戶　全盤累沽830伙、套現近60億

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森，將於本周五（1月23日）起以招標形式發售32伙兩房單位。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，柏蔚森本月至今已售出24伙，因應市場需求，發展商決定加推單位。柏蔚森系列自開售以來累計售出830伙，套現近60億元；其中現樓推售後已迅速售出173伙，套現逾13億元。

何家欣補充，該樓盤於過去的周末兩日內連沽6伙，套現超過4,000萬元。成交單位包括柏蔚森II 2座19樓F室，實用面積262平方呎，屬一房間隔，享開揚遊艇海景，以569.7萬元成交，成交呎價達21,744元，創項目一房單位呎價新高。

另外，發展商推出「新春大利是優惠」，買家認購指定17伙單位可獲38,000元折扣。而項目將於2月8日在現樓會所舉辦工作坊，邀請NEW WORLD CLUB會員參與駿馬琺瑯工藝坊及吉結製作活動，共迎新春。