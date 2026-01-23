西沙2B期SIERRA SEA擬短期加推、不少於78伙 首輪擬招標賣特色戶
撰文：黃祐樺
出版：更新：
地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA今日（23日）對外開放示範單位予公眾參觀。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目昨日推出價單後收到大量査詢，短期內會考慮加推新價單；預計加推不少於78伙。
擬短期加推不少於78伙
陳漢麟續指，特色單位亦非常受市場歡迎，不排除第一輪銷售將以招標形式推出部份特色單位。至於今期提供兩房與三房的新戶型，預計將吸引大量新客源，故對票源充滿信心。
首10位成功申請可獲「金錢樹」擺設一座
中國銀行（香港）個人金融產品部副總經理（貸款）劉寶萍表示，為答謝第2B期買家支持，使用中銀電子按揭申請並完成貸款者，可獲2,888現金獎賞。另首10位成功申請者，額外獲贈限量版「金錢樹」擺設一座。
