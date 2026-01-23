東涌水藍‧天岸海景特色戶2125萬沽　投資者收租5年帳面蝕175萬

二手市場仍有不少蝕讓個案，最新東涌水藍‧天岸有三房套隔連天台特色戶，放盤不足一星期，以2,125萬元連租約及車位沽出，呎價15,835元。上手業主持貨約5年轉手帳面蝕讓175萬元。



中原地產分行副分區營業經理曹嘉華表示，是次成交為東涌水藍‧天岸2座頂層特色戶，單位實用面積1,342平方呎，屬三房套房間隔連天台，可望機場開揚海景。原業主因有意換貨，最初以2,300萬元連租約及車位叫價放盤，最終不足一星期以2,125萬元沽出，呎價15,835元。

料買家回報2.7厘 上手5年帳蝕175萬

至於新買家為用家，見單位價錢屬合理範圍內，惟單位有租客故不開放睇樓，故買入待租約期滿後自用。代理指，單位現時月租4.4萬元，車位月租4,000元，租金收入合共4.8萬元，按成交價計，料租回報為2.7厘。

至於，原業主於2020年12月以2,300萬元連車位購入，持貨至今約5年，是次轉手帳面蝕讓175萬元，單位期內貶值約7.6%。 不過由於單位曾用作收租，料可抵銷部份蝕幅。