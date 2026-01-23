九肚山峰洋房腰斬價沽！連稅計輸6500萬　夠買14間嘉湖兩房｜多圖

二手市場雖轉旺，但豪宅市場出現大幅度貶值個案。當中九肚山峰有一伙四房連花園洋房要大蝕讓離場。市場消息指，該洋房新近以「腰斬價」4,200萬元沽出，上手持貨9年帳面貶值近六成。如連當年入市時的釐印費計，料至少輸逾6,500萬元，蝕讓金額足夠買入14.5間天水圍嘉湖山莊兩房。



市場消息指，是次成交為為九肚山峰單號屋，實用面積2,629平方呎，屬四房間隔，連438平方呎花園，新近以4,200萬元沽出，呎價約15,976元。

至於，原業主於2017年以約9,899.8萬元易手，持貨至今9年轉手，是次易手帳面蝕讓約5,699.8萬元，期內大幅貶值57.6%。若連同當年買入單位時的釐印費約841.48萬元計，業主合共損手約6,541.3萬元離場。

↓↓九肚山峰單號屋↓↓

沙田九肚山豪宅九肚山峰。

蝕幅夠買14.5間嘉湖山莊兩房

參考最近一宗藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊成交，涉及為6期美湖居3座中高層F室，實用面積約441平方呎、兩房間隔，在1月中以452萬元沽出，即是次成交蝕讓金額足夠買14.5間嘉湖山莊兩房單位。