CCL升0.63%報145.54點　創逾1年半次高　分析：新春前突破147點

中原城市領先指數CCL最新報145.54點，按周升0.63%，創2024年5月中後逾1年半次高，是反映去年12月30日西沙SIERRA SEA第2A期公布首張價單當周的市況。12月起CCL為兩周升一周跌，樓價走勢呈反覆向升格局，2026年樓價暫累升0.99%。



新春前CCL突破147點水平

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，聖誕假後大型新盤推出，市場反應熾熱數度加推均即日沽清，加上二手優質筍盤快速被消耗，買家開始接受業主提價入市，樓價升勢持續。近日新盤銷售理想，銀行亦積極推出按揭優惠，樓市氣氛活躍，二手成交增多，新春旺市可能提早出現。CCL或有望於新春前突破147點水平，即2024年撤辣後的高位，現時僅相差1.46點或1%。

較2021年歷史高位跌近24%

2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升7.68%。另外，CCL較2025年3月財案前134.89點低位升7.90%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升7.12%，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.94%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.53點，按周升0.62%。CCL（中小型單位）報145.46點，按周升0.55%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2024年5月中後逾1年半次高。CCL（大型單位）報145.91點，按周升1.06%，連升2周共1.29%，指數創2024年6月中後逾1年半新高。

新界西CCL_Mass報132.27點，按周跌1.77%，跌幅為7周以來最大，結束2周連升。

四區樓價三升一跌

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報146.52點，按周升2.82%，升幅為5周以來最大，連升4周共5.11%，指數創2024年4月底後9近2年新高。九龍CCL_Mass報145.93點，按周升0.73%，指數創2023年11月底後逾2年次高。

新界東CCL_Mass報155.53點，按周升0.62%，指數上周上周大跌逾3%後回升。新界西CCL_Mass報132.27點，按周跌1.77%，跌幅為7周以來最大，結束2周連升，指數仍為2024年6月底後逾1年半第7高。