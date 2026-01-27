永泰粉錦公路新盤「雲向」擬農曆年後開價 料不少於153伙
撰文：黃祐樺
永泰地產（0369）旗下粉錦公路663號住宅新盤「雲向」早在2024年已上載樓書，發展商今日（27日）表示，部署農曆新年後開價，料不少於153伙，定價將參考東鐵沿綫地區樓盤。
農曆年後開價料不少於153伙
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目接近平頂，有望成為今年北都首個推出全新盤，預告農曆新年後開價料不少於153伙，不排除推大單位招標。楊聰永又認為，樓市小陽春已來臨，料農曆新年後樓市交投會持續向上。
全盤合共提供765伙 主打一房佔444伙
永泰地產發展有限公司助理銷售總監梁富華表示，雲向合共提供765伙，設開放式、一房、兩房及限量三房單位，實用面積由196至868平方呎不等，主打一房及兩房，分別約佔整個項目的444伙及242伙。當中只有4伙空中特色戶，屬三房套儲物室連洗手間設計，實用面積688至868平方呎，連特大平台。
永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元
資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。
