有感租盤搶手　心急租客僅靠VR睇樓　斥1.95萬租荃灣全‧城滙一房

荃灣區租盤市場熾熱，有租客單靠VR睇樓後承租。區內全．城滙一伙一房單位為屋苑近期唯一放租盤，但由於舊租約尚未屆滿而無法實地睇樓。故有心急租客日前透過VR睇樓後，便決定斥1.95萬元租入單位。而業主享約3.5厘租金回報。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述租賃成交單位為全．城滙5座低層C室，實用面積470平方呎，採一房間隔，望園景，附帶企理裝修。

原租客仍在單位 新租客單靠VR睇樓後承租

據悉，單位為屋苑近期唯一放租盤，月租叫價2.1萬元。因租約尚未屆滿，未能安排客人實地參觀。近期有租客眼見市場租盤嚴重短缺，於是透過VR參觀上址後，即決定承租，議價後以1.95萬元租入單位，呎租41.5元。

上述租賃成交單位為全‧城滙5座低層C室，實用面積470平方呎。（資料圖片）

業主享約3.5厘租金回報

代理透露，業主於2017年以673萬元購入單位，租金回報約3.5厘。另外他補充，農曆新年前荃灣區租盤供應十分短缺，導致租賃成交顯著下滑，本月累錄約120宗成交，按月下跌超過2成。其中全‧城滙現時處於「零租盤」的狀況。