遺產貨套現 康怡花園三房800萬沽 購入至今41年、升值幾多倍？
撰文：李煥好
出版：更新：
近期市場氣氛回暖，有買家趁機將遺產物業套現。藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園一伙三房遺產物業，放盤僅三天，即以800萬元成交，呎價13,468元。而原業主於逾41年前斥39.4萬元購入單位，現沽貨單位升值19.3倍。
中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，上述成交單位為康怡花園C座中層1室，實用面積594平方呎，屬三房間隔，外望屋苑景。據悉，單位屬遺產物業，放盤僅三天，即獲用家以800萬元承接，呎價13,468元。
上手買入逾41年 單位升值19.3倍
資料顯示，原業主於1984年11月以39.4萬元一手購入單位，是次轉手帳面獲利760.6萬元，單位逾41年間升值19.3倍。
Pokémon遊戲卡代理商逾2億 購康諾維港大廈 曾兩度港股IPO未果西沙2B期SIERRA SEA成新盤票王！首輪截收42517票、超購逾256倍心急趕新年前租出單位！南浪海灣業主減價一千 以1.8萬租出三房三名台籍空少睇中呢三點！擲1.45萬合租新屯門中心3房 回報3.3厘天璽．海四房雙套7121萬沽 呎價逾5.2萬、創四房雙套標準戶新高