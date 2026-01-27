遺產貨套現　康怡花園三房800萬沽　購入至今41年、升值幾多倍？

近期市場氣氛回暖，有買家趁機將遺產物業套現。藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園一伙三房遺產物業，放盤僅三天，即以800萬元成交，呎價13,468元。而原業主於逾41年前斥39.4萬元購入單位，現沽貨單位升值19.3倍。



中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，上述成交單位為康怡花園C座中層1室，實用面積594平方呎，屬三房間隔，外望屋苑景。據悉，單位屬遺產物業，放盤僅三天，即獲用家以800萬元承接，呎價13,468元。

上手買入逾41年 單位升值19.3倍

資料顯示，原業主於1984年11月以39.4萬元一手購入單位，是次轉手帳面獲利760.6萬元，單位逾41年間升值19.3倍。