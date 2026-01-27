筲箕灣廣場435萬閃電沽貨！2房放盤2日減45萬　上手16年帳賺190萬

二手市場回暖，筲箕灣廣場一伙兩房單位放盤僅兩日，即以435萬元沽出，呎價12,050元。原業主早於2010買入單位，帳面獲利190萬元離場，單位升值77.6%。



中原地產副分區營業經理冼子明表示，是次成交為筲箕灣廣場麗文苑中層G室，實用面積361平方呎，屬兩房間隔，單位最初以480萬元叫價放盤，放盤僅2日即吸引多名買家洽購，經減價45萬元，終以435萬元沽出，呎價12,050元。

持貨近16年帳賺190萬

至於，新買家為上車客，鍾情單位間隔方正實用，且景觀翠綠清幽，加上有感近期市場氣氛回升，以及該單位亦有其他人洽購，遂果斷拍板入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為421萬元，而恒生估價則為413萬元。即最新成交價較估價高2.7%至5.3%。

至於，原業主於2010年6月以245萬元購入單位，持貨至今近16年，是次沽出帳面獲利190萬元，單位期內升值77.6%。