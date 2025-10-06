「菜檔小天后」簡利珍柴灣舖銀主盤　拍賣開價2580萬、再劈一成

有「菜檔小天后」之稱的簡利珍，過去數年舖市高峰期時大量買入街市舖位，不過在8月份，其自用的柴灣道舖位淪為銀主盤以「腰斬價」推出拍賣，至今一直未沽出，最新更要再劈價近一成。



相關舖位為柴灣道的地舖，將於10月中透過私人拍賣場推出，開價由8月份的2,850萬元，降價至2,580萬元，減價約270萬元或9.4%。最新開價低於「腰斬價」，較4年前買入價5,828萬元，大幅度低超過56%。



上述舖位為柴灣柴灣道341至343號宏德居商場B座(德祿樓)地下68、69、70、87、88及89號舖，建築面積1,329平方呎，開價2,580萬元。

2021年買入價5828萬 曾兩度借財仔共千萬

翻查資料，該批地舖原由「菜檔小天后」簡利珍透過勝皇投資有限公司（WINNER EMPIRE INVESTMENT LIMITED），於2021年10月份，斥資以5,828萬元購入。該舖位在2021年11月及2022年9月，向大型銀行承做一按及二按，其後在2024年8月及9月份，又再向財務公司分別借三按，分別涉及500萬元，合共1,000萬元。

疫情期間大量掃舖

事實上，在疫情期間，民生舖市大旺，「菜檔小天后」簡利珍當時大量買入民生區舖位，部份舖位更由旗下連鎖菜檔家農自用。例如2021年3月份，簡利珍以5,000萬元購入天水圍俊宏軒地下L19及L20地舖，呎價逾7萬元；2020年6月份，她又以4,700萬元購入北角春秧街明秀大廈地下H號舖，面積約1,200平方呎，呎價約3.9萬元。

據悉，簡利珍為一名內地女子，為連鎖菜檔家農主事人，並有「菜檔小天后」之稱。她與建華集團董事長、有「豬肉大王」之稱的文卓培早年認識，並獲對方平價租出部分舖位，建立其「蔬菜王國」。