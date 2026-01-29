西沙2B期SIERRA SEA即晚加推196伙　折實均價12423元　入場460萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA昨日（29日）首輪銷售價單165伙，在4小時內沽清。發展商即晚加推價單第3號共196伙，折實平均呎價12,423元，入場費460.1萬起，由於樓層與景觀座向有所不同，屬原價加推。



是次加推價單第3號涉及196伙，戶型涵蓋138伙兩房及58伙三房單位，實用面積由416至701平方呎，扣除最高折扣優惠後，折實售價460.1萬至940.52萬元，折實呎價由10,168元至13,896元。

入場費460.1萬起

當中入場單位為第2座G2樓J單位，實用面積433平方呎，屬兩房間隔，折實售價為460.1萬元，而呎價最低單位為第2座1樓H單位，實用面積458平方呎，屬兩房間隔，折實呎價為10,168元。

西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA（左）

↓↓西沙SIERRA SEA 2B期首輪銷售場面↓↓

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。