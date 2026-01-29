西貢傲瀧「賣一間蝕一間」！3房1388萬沽 一手業主含淚輸24%
撰文：李煥好
出版：更新：
有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧近年頻錄蝕讓。屋苑一伙三房套連工人房套間隔，新近以1,388萬元沽出，呎價12,769元。原業主於約7年前一手購入單位，帳面勁蝕431萬元或約24%。
世紀21營業董事廖振雄表示，是次成交單位為傲瀧第1座低層C單位，實用面積1,087平方呎，屬三房主人套房加工人套房間隔，望內園景。單位最終獲買家以1,388萬元承接，呎價12,769元，屬市價成交。
持貨8年 帳面樓價蒸發24%
資料顯示，原業主於2018年11月一手向發展商購入上址，當時作價1,819萬元，持貨逾7年至今將單位轉售，帳面虧蝕431萬元，物業期內大幅跌價24%。
百分百蝕讓 最勁一伙7年帳蝕近半
翻查資料，傲瀧由去年初至今，全部二手成交均需蝕讓離場。如連同是次成交，最少錄26宗蝕讓個案，蝕幅由12%至49%不等。最勁一宗為第3座低層E室，屬三房戶，實用面積968平方呎，於去年4月以1,000萬元沽出，原業主持貨7年帳蝕49%，樓價近乎腰斬。
西貢傲瀧花園特色戶3275萬沽 三周沽3伙特色戶、套現逾1.1億平安夜撻訂！西貢傲瀧四房買家4年後棄購 勁蝕逾585萬訂金百分百蝕讓｜明星屋苑傲瀧四房連車位2080萬沽 七年蒸發1200萬買樓保值？投資者趁低入市 1170萬買傲瀧三房銀主盤 7年貶值33%明星屋苑變蝕讓之城 傲瀧年內百分百輸錢 三房戶7年跌價25%