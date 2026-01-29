臨場反價8萬撞板！業主唔死心加價5.8萬　終346萬沽翠麗花園兩房

樓市顯著回暖，二手業主議價能力提升。上水翠麗花園一伙兩房單位，最新以自由市場價345.8萬元成交，呎價約8,098元。原業主長情持貨近36年，帳賺318.59萬元或近12倍。



美聯物業聯席區域經理陳梓彬表示，上述成交單位為上水翠麗花園5座中層L室，實用面積427平方呎，採兩房間隔。代理透露，單位最初開價360萬元放盤，唯一直未獲承接。其後業主態度軟化，心理價位下調至350萬元。

成交單位為上水翠麗花園5座中層L室，實用面積427平方呎，採兩房間隔。（網上圖片）

業主即場反價8萬 買家曾表明拒絕購買

近日該單位獲買家垂青，原已議價至340萬元準備成交。但簽約當日，業主見近期市況向好，即場反價8萬元，其後買家卻步並表示拒絕購買。雙方經過多輪議價，最後達成加價5.8萬元至345.8萬元沽出單位，呎價約8,098元。

參考銀行網上物業估價，恒生網上估價為336萬元，而中銀估價為332萬元。即該單位的最新成交價，較估價貴最多約4%。

長情業主持貨近36年 單位升值近12倍

翻查資料，原業主早於1990年斥27.21萬元購入單位，長情持貨近36年，帳賺318.59萬元，單位期內升值約11.7倍。