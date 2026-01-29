會地黃竹坑DEEP WATER SOUTH下周上樓書　將率先招標6B期大單位

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH，公佈住客會所基本資料，雙會所連園林逾10萬平方呎，提供逾50項設施。發展商表示，預計下周上載樓書，將配合財案落實推售時間表，另料美聯儲議息結果對項目銷情無礙。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目自命名後接獲逾2,000宗查詢，不乏本地家族客及同區客。項目預計下周上樓書，繼續原定部署優先推6B期全數154伙大單位，以招標形式出售。



他透露，觀乎近期股市造好，帶來財富效應，料中上價樓尤其受惠。另外，有市場意見希望政府放寬100元印花稅至600萬元樓宇物業，及能使用強積金買樓，黃光耀預計，該措施若能落實，能對樓市有幫助。故他希望能配合財政預算案的利好消息，再去落實項目的推售時間表。

對於此次美聯儲議息結果不變，黃光耀指，該結果符合市場預期，因現時息口水平已偏低。同時，豪宅買家多數無需貸款入市，故無礙項目銷情。

發展商今日亦公佈項目會所基本資料。雙會所連園林逾10萬平方呎，採南法度假為設計主題，設有專屬通道直達港島南岸中央會所。會所提供逾50項設施，並設7大水主題，包括無邊際泳池、按摩池、水樂泳池等。

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，截標時接獲6份標書，入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173）等。

港島南岸第六期位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。