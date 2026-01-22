黃竹坑DEEP WATER SOUTH擬農曆年前上樓書　首階段招標賣三至四房

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH，預告會優先招標第6B期三房及四房單位。發展商表示，冀可以在財案前落實推售時間表，以及農曆年前上樓書。



一星期內錄逾千個查詢

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目命名後反應熱烈 ，一星期內錄逾1,000個查詢，七成為用家，三成為投資者。客群分佈方面，港島區佔六成。另外，具內地背景客所佔三成。項目亦不乏高淨值人士、高管，以及傳統家族欲入市自用或投資。

會地黃光耀：首階段優先招標 推第6B期三房及四房

黃光耀透露，首階段優先以招標形式，推售第6B期三房及四房單位。另外，並將與港鐵公司商討，希望財案前落實推售時間表，並冀農曆年前上樓書。他進一步表示，旗下將軍澳日出康城PARK SEASONS將於本周六，以價單形式開售餘貨108伙，料銷情理想。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

左起：中原陳永傑，會德豐地產黃光耀，會德豐地產余麗珠，中原地產李巍。

2025年價值2000萬以上一手樓錄1675宗

為配合項目銷售，中原地產「DEEP WATER SOUTH」專門店於今日開幕。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，根據中原研究部數據，2025年價值2,000萬元以上的一手私人住宅錄1,675宗，涉資951.78億元，連升3年。宗數創近4年新高，金額則創近7年新高，反映豪宅新盤銷情理想。一手新盤交投持續暢旺，「小陽春」提前出現，相信DEEP WATER SOUTH可吸引投資收租客入市。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，「港島南岸」物業一直深受普通話拼音買家追捧，去年全年錄得991宗成交，當中約45%為普通話拼音買家，涉資約78億元，平均每宗成交價約1,745萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。