西沙2B期SIERRA SEA周日次輪賣350伙 均價12469元、最平460萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA，昨日首輪銷售價單165伙，在4小時內沽清。發展商落實本周日（ 2月1日）次輪銷售350伙，折實平均呎價12,469元，入場費460.1萬元。



新地副董事總經理雷霆表示，昨日第2B期SIERRA SEA首輪銷售場面萬人空巷 ，可謂勁勢持續，決定加推3號及4號價單。由於樓層與景觀座向有所不同，屬原價加推。至於後市方面，他認為近期股市轉旺，受財富效應下料買家入市意欲加，預計農曆新年後樓市會更旺。

新地代理執行董事陳漢麟表示，該批次輪銷售350伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中244伙屬兩房，106伙屬三房，折實售價460.1萬至973.67萬元，折實呎價10,168至14,311元，以價單計市值逾24億元。至於入場單位為第2座G2樓J單位，實用面積433平方呎，屬兩房間隔，折實售價為460.1萬元。

昨日錄20組大手買家 最多連購6伙、涉3600萬

另外昨日第2B期SIERRA SEA銷售方面，陳漢麟續指，項目A組大手客錄20組大手買家，當中最大手買家連買6伙，包括4伙兩房、2伙三房，涉資3,600萬元。

由於首輪銷售暢旺，為回應買家除即日加推3號價單196伙外，同時漏夜加推4號價單涉及161伙，折實平均呎價為12,782元，實用面積由416至701平方呎，定價由552萬至1,145.5萬元，呎價由12,052至16,836元，扣除最高15%折扣，折實價由469.2萬至973.7萬元，折實呎價由10,244至14,311元。

雷霆料拆息大機會下調

息口方面，雷霆預計今年銀行大機會下調拆息，買家可減輕供樓壓力。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟

西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA（左）

↓↓西沙SIERRA SEA 2B期首輪銷售場面↓↓

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。