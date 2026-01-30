「村屋大王」王光榮之子入市！擲9900萬買君匯港逾4000呎複式戶
撰文：黃祐樺
市場再錄名人入市個案。資料指，有「村屋大王」之的王潘律師行創辦人王光榮兒子王德信擲9,900萬元買君匯港五房複式戶。
資料指，是次成交為大角咀君匯港2座高層A室，實用面積4,040平方呎，屬五房複式間隔，新近以以9,900萬元連3個車位沽出，呎價約24,505元。至於，新買家以聯名方式持有，分別為王德信（WONG TAK SHUN NELSON）、蔡夢英（CHOI MONG YING），其中一名買家與「村屋大王」之的王潘律師行創辦人王光榮兒子王德信同名，料為同一人。
原業主為中聯石油化工前主席許智明
至於，原業主在2008年以海外公司（BVI）「FAMOUS FAME GROUP LIMITED」買入，背後買家料為中聯石油化工前主席、前全國政協許智銘（前稱許智明），當時造價為1.35億元，換言之，單位18年轉手帳面蝕讓約3,600萬元，期內貶值26.7%。
2024年4.05億沽有凱旋門「皇宮屋」
值得留意的是，許智銘（前稱許智明）近年因資金鏈斷裂，有不少豪宅淪銀主盤收場。當中包括在2024年以4.05億元沽有「皇宮屋」之稱的九龍站凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅連車位。
