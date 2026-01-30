負資產宗數創近9季新低　經絡：如樓價升一成、將低於1.5萬宗

金管局今日（30日）公布2025年第四季負資產個案錄得21,304宗，涉及金額1,054.34億元，較2025年第三季錄得的31,449宗及1,567.58億元，宗數及金額按季分別減少10,145宗及513.24億元，創近9個季度新低。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年樓價料將反覆上揚，負資產仍有回落空間，如今年樓價再升10%，負資產個案或會低於15,000宗水平。



負資產宗數及金額創近9季新低

曹德明表示，樓市交投回暖，樓價亦持續回穩，根據差餉物業估價署資料顯示，本港私人住宅售價指數已連升7個月。另外，根據香港按揭證券有限公司資料顯示，去年全年新取用按揭保險貸款宗數及金額為7,098宗及351.88億元，比2024年全年減少2,239宗或24%，以及126.93億元或26.5%，宗數創近10年全年新低，金額創近６年全年新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

如今年樓價再升10% 料負資產個案或低於1.5萬宗

鑑於樓價回升，選用較高按揭成數的買家亦顯著減少，使負資產個案按季有所回落。曹德明指，息口回落至合理水平，有利經濟進一步復甦，將為樓市帶來提振作用，並將逐步加快用家及投資者入市步伐。另外，近期個別發展商更將其新盤提價出售，料今年樓價將反覆上揚，負資產仍有回落空間，如今年樓價再升10%，負資產個案或會低於15,000宗水平。

拖欠比率0.31%仍屬低水平

另外，曹德明表示，雖然負資產數字維持過萬宗水平，本港業主還款能力一直處於穩健水平，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.31%，仍屬低水平，顯示絕大部份業主的供款能力仍穩健。

曹德明續指，本港經濟雖持續增長，消費氣氛有所改善，部分行業的經營環境仍受到挑戰，有意置業之人士要衡量自身經濟及供款能力，按揭成數避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。