負資產｜金管局：去年第4季負資產宗數21304宗 按季大減32%
撰文：黃祐樺
出版：更新：
香港金融管理局今日（1月30日）公布2025年第4季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。2025年第4季末負資產住宅按揭貸款宗數為21,304宗，2025年第3季末為31,449宗,按季下跌32.3%。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。
負資產宗數較去年第1季累減47.7%
翻查資料，2025第1季負資產宗數高達40,741宗，屬於「沙士」2003年第4季（67,575宗）之後、創近22年新高水平。反映去年第4季最新負資產宗數21,304宗，已較2025第一季大幅下跌47.7%。
拖欠比率微升至0.31%
負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2025年年第3季末的1,568億元，減少至2025年第4季末的1,054億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2025年第3季末的109億元，減少至2025年第4季末的62億元。
2025年第四季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.31%，相較2025年第3季末的0.24%，仍維持於低水平。
一個原因解釋負資產數字暴跌 JLL曾煥平：唯一解釋｜財策相對論新樓盤成交熾熱 負資產明顯減少 樓市何時能全面復甦？負資產｜星之谷：負資產數字大減16.8％ 下季有望少於3萬宗負資產｜中原按揭：樓價溫和回升 料第4季負資產數字續跌負資產｜經絡：港銀年內兩度減息、樓市回穩 負資產有回落空間