負資產大幅改善　中原：高成數按揭使用率下跌、料負資產續減少

金管局今日（30日）公布負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，2025年第四季末負資產住宅按揭宗數按季減少至21,304宗，對比第三季末的31,449宗，減少32.3%，連續三季回落；涉及金額由1,568億元減少32.7%至1,054億元。



中原按揭董事總經理王美鳳認為，負資產數字回落主要是由於承接樓價回升走勢，帶動物業估值上揚，使得部分負資產物業之市值重新高於按揭欠款額，從而成功脫離負資產行列。她預計，樓市繼續造好支持樓價回升，加上高成數按揭使用率下跌，有助推動今年負資產數字繼續減少。與此同時，市場正呈現「交投旺、按保縮」的健康背馳現象。



中原按揭董事總經理王美鳳指出，2025 年第四季末住宅按揭負資產數字錄得顯著回落，跌至 21,304 宗。綜觀 2025 年，本港樓市表現持續穩中向好，樓價在經歷第二及第三季的回升走勢後，第四季平均再攀升 2% 至 3%，全年樓價平均上升約5%，並從年內之樓價低位回升達8%，樓價成功築底返回上升軌道，成為負資產數字連續回落的核心動力。

樓價成功築底返回上升軌道

王美鳳分析指出，2025 年在多項利好因素下帶動多元化客源支持樓市全面復蘇，吸引了轉租為買的用家、買樓收租的客戶、趁低吸納的投資客、以及來自內地或海外買家均有所上升，帶動全年住宅買賣登記量錄得62,832宗，按年增加18.3% 並創下 4 年新高，反映市場信心顯著提升。

中原按揭董事總經理王美鳳。

買家願溫和追價

展望 2026 年，王美鳳認為，樓市繼續造好支持樓價回升，加上高成數按揭使用率下跌，有助推動今年負資產數字繼續減少。今年樓市發展持續向好，買家入市信心亦全面提昇，近月交投不乏買家願意在溫和幅度內追價，支持樓價有序回升。

市場現「交投旺、按保縮」健康背馳現象

與此同時，市場正呈現「交投旺、按保縮」的健康背馳現象；隨著樓按已全面放寬、銀行7成按揭指引已全面恢復，買家依賴高成數按保的需求明顯減少，近年高成數按保的使用比例已由過往逾 30% 逐步回落至 2025 年平均約 15% 的水平，去年儘管樓市交投增加，按保取用宗數亦基於上述大幅減少約24%; 高成數按保使用率下跌亦意味跌入負資產行列的風險亦減少。預期 2026 年負資產數字將繼續回落，利好樓市健康發展。

負資產拖欠比率料仍處低水平 實質風險仍低

王美鳳指出，雖然第四季負資產拖欠比率由第三季0.24%微升第四季0.31%，但對比過往2003年期間拖欠比率約1%，現時的拖欠比率仍屬相當低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳，未來樓價繼續回升機會高，亦使負資產風險降低，故此現時負資產個案的實質信貸風險及市場風險仍甚低。