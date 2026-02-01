西沙2B期SIERRA SEA周日次輪賣350伙　即日全數沽清

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA，今日（ 2月1日）次輪銷售350伙，折實平均呎價12,469元，入場費460.1萬元。據市場消息，截至下午5時半，次輪銷售的350伙全數沽清。



該批次輪銷售350伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中244伙屬兩房，106伙屬三房，折實售價460.1萬至973.67萬元，折實呎價10,168至14,311元，以價單計市值逾24億元。至於入場單位為第2座G2樓J單位，實用面積433平方呎，屬兩房間隔，折實售價為460.1萬元。

西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA（左）

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。