周末新盤成交444伙升1.43倍　SIERRA SEA再沽350伙、佔整體8成

周末過去兩日（1月31日、2月1日）新盤市場共錄得約444伙成交，與上周的183宗成交大升1.43倍。當中新地旗下第2B期SIERRA SEA即日再沽350伙，佔周未成交約8成。



新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA，昨日次輪銷售350伙，項目即日沽清。當中有大手買家買6伙作長線收租，料涉資約3,326.9萬元。

西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA（左）

信置旗下新盤共沽16伙

信置（0083）旗下過去周末沽出多個新盤貨尾，合共涉及16伙，包括柏景峰9伙、柏瓏系列6伙及維港滙1伙。油塘新盤柏景峰最高成交價及呎價單位為1座26樓A2單位，實用面積431平方呎，屬兩房開放式廚房間隔，成交價714.27萬元，呎價16,572元。

維港‧灣畔三房3066.4萬元沽 另同日沽24個車位

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」以3,066.4萬元，呎價37,441元，創項目售價及呎價新高，涉及成交為第1A座26樓A單位，屬三房套加工作間連洗手間間隔，實用面積為819平方呎。

另同日沽分別16個私家車車位及8個電單車車位 ，平均私家車車位售價逾356萬元，電單車車位為18萬元，總合約額為5,844.2萬元。連同單位成交計，位共涉資8,910.6萬元。

啟德跑道區項目「維港‧灣畔」。

雅盈峰三房5058萬沽

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」亦沽一伙三房，涉及為19樓B單位，實用面積為1,074平方呎，望香港動植物公園及香港公園雙園景，以及中環、金鐘及山頂一帶，新以5,058萬元沽出，呎價47,095元。發展商表示，雅盈峰短短一個多星期內累沽7伙逾千呎三房，合共套現超過3.2億元。