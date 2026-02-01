筲箕灣半新盤形薈一房700萬沽 六年前逾千萬入市、帳蝕35%
撰文：蔡偉南
雖然近期二手住宅樓市出現回升，不過高位入市的業主依然需要大蝕讓。筲箕灣形薈一伙一房戶以700萬元沽出，較2019年買入價1070萬元，帳面大蝕34.6%。
中原地產杏花邨第二分行高級區域營業經理鄭俊輝表示，筲箕灣形薈2座高層G室，實用面積397平方呎，一房間隔，業主原開價768萬元，見買家具入市誠意，最終願減價以700萬元成交，折合實用呎價17,632元。
據了解，新買家為外區上車客，原先屬意中西區，惟因區內舊樓樓齡偏高，而半新樓則超出預算。經代理介紹參觀東區物業後，認為形薈樓齡新，遂決定購入自用。
2019年買入價1070萬
原業主於2019年以1,070萬元購入單位，持貨約7年，期間一直作收租用途，是次沽出帳面蝕370萬元或約34.6%，若連同期內租金收入計算，料實際蝕幅將有所收窄。
