永泰粉錦公路「雲向」農曆新年後開價　園林會所佔地2.8萬呎

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」（CLOUDVIEW），今日（4日）介紹住客會所CLOUD RETREAT詳情，會所連園林近2.8萬平方呎，提供逾20項設施。發展商表示，項目最快於農曆新年後視乎市況開價，樓盤明日開放一伙頂層特色戶予傳媒參觀，料招標出售。



永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目住客會所命名為CLOUD RETREAT，以親近大自然為設計概念。會所連園林總面積近2.8萬平方呎，提供逾20項設施，包括近50米園林泳池、兒童嬉水區、健身室及樹屋遊戲室等。會所花園Eco Garden採階梯式設計，向上層層延伸，可俯瞰鄰近之高爾夫球場的景色。

近三成查詢為內地客

他透露，項目正進行軟銷，接獲眾多查詢，當中近三成為內地客，項目最快於農曆新年後視乎市況開價。明日開放一伙頂層特色戶予傳媒參觀，料招標出售。

另外，楊聰永觀察到近半年新盤市場炙熱，認購入票而未獲抽中的向隅客眾多，故團隊正構思設立特別的銷售安排，予先前未能入市的新盤向隅客，以增加他們成功入市的機會。

楊聰永：小陽春提前來臨、料樓市升5至8%

談及樓市走勢，楊聰永直指，樓市小陽春提前來臨、利好因素眾多，新盤市場更有價有量。保守估計，今年樓市有5至8%升幅。

全盤共765伙 主打一房佔444伙

雲向合共提供765伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由196至868平方呎不等，主打一房及兩房，分別約佔整個項目的444伙及242伙。當中有4伙空中特色戶，屬三房套儲物室連洗手間設計，實用面積688至868平方呎，連特大平台。項目預計關鍵日期為2027年3月31日，樓花期約25個月。

2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。