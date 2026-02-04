美孚「師奶兵團」沽貨　1.128億賣馬頭圍道1.6萬呎三層巨舖

美孚「師奶兵團」沽貨，最新以1.128億元沽出馬頭圍道富恆閣一個面積約1.6萬平方呎的巨舖，成交呎價約7,000元。



上述舖位為馬頭圍道104至112號富恆閣1、2、3樓連地下獨立出入口，涉及面積約1.6萬平方呎，於今年1月8日以1.128億元沽出，成交呎價約7,000元。新買家為長春護老中心(第二分院)有限公司，即為現時租戶老人院，意味轉租為買，購入自用。

至於舖位原業主為冠益置業有限公司（WELL CROWN PROPERTIES LIMITED），其公司董事包括資深投資者潘永芳，以及梁文華。據了解，潘永芳在1997年時候曾經活躍「炒樓」活動，主打荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊等大型屋苑。

「師奶兵團」成員潘永芳活躍炒樓

是次馬頭圍道104至112號富恆閣約1.6萬平方呎的巨舖，由美孚「師奶兵團」於2014年以1.15億元購入物業地下舖位至3樓。而在去年業主把整項物業交由代理放售，叫價2億元，地下由餐廳租用，樓上為老人院。如今先以1.12億元沽出樓上部分，現仍保留近2,000平方呎地舖。