美聯：短短34日一手成交錄2927宗、吸金逾310億　呢區新盤佔最多

本港樓市轉旺，美聯物業今日（4日）表示，今年截至2月3日的短短34日，一手成交量已錄2,927宗，較去年同期的819宗按年大幅急升約2.57倍，比起15年同期高位2,079宗高出逾4成，並創2013年一手銷售條例實施以來同期紀錄新高。



美聯物業分析師岑頌謙指出，隨著港股表現理想，料IPO市場持續活躍，加上市場預期美國有望進一步減息，資金加速流入本港住宅市場，帶動一手交投熾熱。年內34日一手市場已吸金約310.5億元，按年急升約2.76倍，較19年同期高位約199億元亦大幅高出約56%，與宗數同創一手銷售條例以來同期紀錄新高。

今年截至2月3日的短短34日一手成交量已錄2,927宗。

西沙吸金77億稱冠 其次為啟德區

若以地區劃分，本年迄今吸金最多的地區為西沙，主要來自全新盤第2A期及第2B期SIERRA SEA，令該區一手成交金額達77億元居首；其次是啟德區，錄約46.4億元，區內吸金較多的項目包括天璽．海、啟德海灣、天瀧、維港 ‧ 灣畔、柏蔚森、天璽．天。

西半山一手金額約26億元排第三位，天御、寶峰、波老道21號成區內吸金來源；第四位是香港仔及鴨脷洲連黃竹坑，涉及金額約17.7億元，而第五位則屬將軍澳，錄約16.6億元。

第2A期及第2B期SIERRA SEA。

本年迄今吸金最多的地區為西沙，主要來自全新盤第2A期及第2B期SIERRA SEA，令該區一手成交金額達77億元居首。

逾億元錄27宗

岑頌謙續稱，年內迄今一手成交金額升幅比起宗數急勁，其中原因與超級豪宅表現突出有關。事實上，資金流入樓市下，超級豪宅憑藉質素、供應稀缺而成為焦點。今截至2月3日，錄27宗逾億元一手成交，已超過去年全年101宗的四分之一；單計逾億元個案已涉及逾55億元，成為同期整體一手金額顯著上升的動力之一。