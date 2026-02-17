發展商利是封炒起？天璽．天抽屜式禮盒設計　二手平台100蚊賣出

農曆新年來臨之際，《香港01》財經組、地產組向各位讀者拜年，祝願大家馬年行大運。每逢新春，各大發展商都會花盡心思設計自家利是封，早年個別發展商之利是封因外觀出色，更在二手交易平台上掀起炒風。



至今年各發展商的設計誠意依然不減。其中新地（0016）啟德新入伙盤天璽．天近一年錄得多宗短炒二手個案，而發展商亦為屋苑推出專屬的「天璽．天」禮盒裝利是封，憑藉其飾物盒等儲物功能，於二手買賣平台上炒風再現，錄得以100元成交的個案，可謂「有價有市」！



新地精美利是封禮盒 二手平台成交價100元

今年新地（0016）旗下新盤天璽．天推出屋苑專屬利是封，特別訂製利是封禮盒，內含50個利是封。利是封本體以深淺兩隻紅色磨砂珠光卡紙製成，呈霧面質感。利是封上有項目標誌的刺繡紋樣，金屬感繡線在光影下隱約閃耀，寓意「家業兩旺，錦繡滿堂」。

抽屜式禮盒可作飾物盒、家居擺設

這款利是封配有抽屜式禮盒，盒面印有項目圖案。發展商更特別建議，禮盒除收納利是封，亦可轉作飾物盒或家居擺設。翻查二手買賣平台，此禮盒竟以100元成功賣出！平時聽得多「天璽．天」短炒獲利，誰知連相關的利是封禮盒都一樣「有價有市」。

啟德天璽．天過去一年錄得多宗二手短炒個案。（香港01相片）

SIERRA SEA利是封設計跳脫傳統 以海濱為主題

新地亦為西沙SIERRA SEA特意設計活潑繽紛的利是封，整體風格跳脫傳統。利是封外盒以插畫風格描繪出一副海濱生活場景，背景採用紫色及紅色為主色調，象徵新一年大紫大紅。

而利是封為雙層抽拉式，共有紫紅及藍綠兩款色調。利是封頂部的封口處裁切成圓潤的波浪形邊緣；主體採半圓形圖案及鏤空設計，象徵海浪，呼應項目面向企嶺下海的特色。利是封正面更印有「風生水起」四個字，寓意來年財源滾滾、順風順水。

信置利是封沿用去年設計 中央印大型「福」字

新近取得MSCI環境、社會及管治（ESG）最高評級的信置（0083），今年則選擇沿用去年的設計。利是封採用圓弧封蓋設計，鮮艷的紅底上佈滿銅錢紋暗花，中央有大型燙金「福」字。

利是封採用圓弧封蓋設計，鮮艷的紅底上佈滿銅錢紋暗花，中央有大型燙金「福」字。（香港01相片）

新世界利是以簡約線條設計為主

今年新世界發展（0017）推出多款利是封，整體視覺採具建築感的線條。以下這款利是封設計以紅粉雙色呈現，封面以燙金勾勒層疊的圓拱線條，以及放射狀既像繁花又像煙火的圖案，象徵著新一年的繁榮與希望。

封面的圓拱線條及放射狀圖案，象徵著新一年的繁榮與希望。（香港01相片）

而另一款利是封，專為旗下九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊（PAVILIA ROSA）而打造。這款設計以玫瑰紅色作為主調，配上玫瑰金作襯托。盒面上用燙金線條印有項目建築物外形，而利是封本體則採用壓紋工藝，呈現出放大版項目之立面。利是封本體和盒上，皆印有項目地址「28 ROSE STREET」，整體設計簡潔。

利是封面印有旗下九龍塘玫瑰街項目滶蘊的地址「28 ROSE STREET」。（香港01相片）

恒地新春暨50週年利是封 採「連環圓圈」圖騰設計

時值成立50週年的恒地（0012），其利是封設計主要突出中央燙金的「連環圓圈」圖案，呼應公司標誌及50週年主題，並設有正方形及長形款。另外，封面中層層緊扣的圓環，亦象徵「圓圓滿滿」與「合家團圓」，其交織出的連環意象，輔以兩側延展的線條，更寓意新一年福氣流轉，財運與機遇生生不息。

房協：「跨代共融」主題利是封套裝

除了一眾私人發展商，香港房屋協會（房協）亦推出了以「跨代共融」為主題的利是封套裝禮盒。這款禮盒內含年曆、利是封及一個「盲盒」，盲盒內藏有一款穿著賀年裝束的「跨代共融家族」公仔掛飾。

公仔掛飾採用了由蘋果渣提煉而成的環保物料「蘋果素皮」，並交由社企「思藝手作」協助縫製，讓殘疾或有特殊需要人士參與製作過程，以此實踐房協「創建宜居．永續共融」的願景。

公仔掛飾採用了由蘋果渣提煉而成的環保物料「蘋果素皮」，並交由社企「思藝手作」協助縫製。（網上相片）

