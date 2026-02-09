周末新盤成交296伙回落33%　SIERRA SEA再沽218伙、佔整體74%

周末過去兩日（2月7日、2月8日）新盤市場共錄得約296伙成交，與上周的444宗成交回落33%。當中新地旗下第2B期SIERRA SEA即日再沽218伙，佔周未成交約74%。



第2B期SIERRA SEA價單再賣218伙沽清

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2B期SIERRA SEA價單再賣218伙，且即日沽清。發展商表示，沽出的218伙價單單位當，當中A組不乏大手客人，7組客人購入4伙，最大手買家買入2伙兩房，以及2伙三房，斥資超過3,200萬元。另外有9組買家買3伙。

新地副董事總經理雷霆表示，加緊於年底前推出2C期，涉及500伙。農曆新年後有機會推出荃灣近西鐵站項目。

西沙住宅項目SIERRA SEA

滶晨II沽2伙兩房套現逾2600萬

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸「滶晨II」，周末連沽2伙兩房，套現逾2,600萬元。包括第2座42樓G單位，實用面積496平方呎，售價1,319.1萬元，呎價26,595元；第2座40樓H單位，實用面積494平方呎，售價1,282.8萬元，呎價25,968元。

黃竹坑港島南岸滶晨

維港‧灣畔兩日沽4伙吸金7255.7萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」，過去兩日沽出4伙，吸金7,255.7萬元，平均呎價30,915元。

項目昨日沽3伙，分別是第1A期第1A座18樓B單位，實用面積為818平方呎，以2,822.2萬元沽出，呎價34,501元，屬三房套加工作間連洗手間間隔；第1B期第2B座32樓J單位，實用面積為549平方呎，以1,825萬元，呎價33,242元，屬兩房連儲物房間隔；及第1B期第2B座7樓J單位，實用面積為549平方呎，以1,570.8萬元，呎價28,612元，屬兩房連儲物房間隔。