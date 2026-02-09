信置夥鷹君財團上月16.1億奪佐敦谷住宅地 險勝次標0.39%
撰文：黃祐樺
信置（0083）夥鷹君（0041）合組財團，於1月份以16.1億元投得佐敦谷彩興路住宅地，地皮的最高樓面面積約371,057平方呎 ，每呎樓面地價4,339元，符合市場預期。
地政總署公布其餘下7份標書，當中第二份標書出價為16.038億元，每呎地價4,322元，反映信置夥鷹君合組財團中標價16.1億元，較次標僅高0.39%或620萬元。
最低出價較中標價低65.5%
至於出價最保守一份標書，投標價為5.56億元，較中標者信置夥鷹君合組財團出價16.1億億元，低65.5%，即每呎樓面地價1,498元。
總計是次賣地合共收8份標書，入標價由5.56億至16.1億元，每呎樓面地價約1,498元4,322元不等。
