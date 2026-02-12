地皮市道轉旺　筲箕灣東大街住宅地明日截標　估值最高11.9億

近期政府賣地成績不俗，當中牛頭角彩霞道地皮以近 18.1億元批予中資中海外，每呎地價6,532元屬市場上限。至於筲箕灣東大街的住宅地亦將於明日（13日）截標，綜合市場資訊，地皮估值約7.9億至11.9億元，每方呎樓面地價約5,300至8,000元。



料吸引雙位數目入標 吸引中少型發展商

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚預計，今次截標的筲箕灣東大街地價約9.71億元，每平方呎樓面地價約6,552元，由於筲箕灣新樓庫存較少、新盤競爭較細、加上港島區樓價較為堅挺，預計可吸引雙位數目入標。另外由於今次地皮估值不足10億元，可吸引中少型發展商投標，預計整體反應招標相對理想，亦會為港島區地皮招標定下指標。

上述地盤面積約為14,528平方呎，高樓面面積可達130,747平方呎。不過筲箕灣地皮地契條款較為複雜，住宅樓面上限雖然為13萬平方呎，但地契亦要求最低三層須為「非住宅」用途，張翹楚指，東大街一帶有不少著名食肆，商舖有一定價值，若以保留3層合共43,571平方呎樓面作非住宅用途，按照地契方程式規定，住宅樓面上限將降低至104,553平方呎，總樓面面積則約148,127平方呎。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

發展規模較細 興建中小型單位 提供一房或兩房

美聯測量師行董事林子彬預計，今次截標的筲箕灣東大街地價約6.93億元，每平方呎樓面地價約5,300元。他指出，是次筲箕灣地皮位處市區，鄰近港鐵站，發展規模較細，涉及的投資金額及風險相對較低，料除大型發展商外，亦可吸引中小型發展商參與。

另日前牛頭角市區地皮以遠高於市場預期地價批出，相信是次項目入標應反應理想。項目適合用作興建受市場歡迎的中小型單位，並提供一房或兩房戶型。