中原：2025年62個私人住宅落成項目、共涉18448伙　按年跌24%

中原地產今日（11日）表示報告指，2025年62個私人住宅落成項目，合共提供18,448個單位，較2024年24,261個減少5,813個，按年下跌24%，因為九龍區及新界區的落成單位均減少。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於近年政府減慢賣地速度，加上發展商積極售樓，2025年一手私人住宅登記售出20,525個，銷售量明顯高於同年落成量，令現樓貨尾積壓得以舒緩。樓市買賣暢旺，中長期供應逐步回落，未來一手樓市供求有望恢復平衡。



料未來4年平均落成量減至16000個

私人住宅從施工到落成一般需要約四至五年時間，而按年數字較波動，故以三年移動平均相比，發現私人住宅的三年移動平均落成量與四年前的三年移動平均開工量走勢最為吻合。2018到2025年平均每年開工量1.8萬個，同期平均每年落成數字亦約為1.8萬個水平。但2026到2029年平均每年開工量為1.6萬個，較1.8萬個減少2,000個。隨著施工量下調，因此估計未來4年的平均落成量將進一步減少至約16,000個左右。

去年港島區2820個單位落成 創7年新高

港島區2025年有17個項目，共2,820個單位落成，按年增加1,129個，上升66.8%，創2018年3,430個後的7年新高。因為香港仔、筲箕灣及西區供應較多所致。落成量主要集中於香港仔（包括黄竹坑）1,238個，佔港島區總數逾四成。

去年九龍區逾9000個單位落成

九龍區2025年有30個項目，共9,002個單位落成，按年減少2,012個，下跌18.3%。主要因為黃大仙（包括啟德）落成單位數目大減至3,408個，較2024年高峰6,417個急跌46.9%。除黃大仙外，落成量較多的地區還有，長沙灣1,679個、觀塘1,292個及何文田1,212個。

新界區近8年平均每年1萬個單位落成

受屯門、元朗及天水圍供應大幅下調影響，新界區2025年有15個項目，共6,626個單位落成，按年大減4,930個，下跌42.7%。不過，2018到2025年新界區供應維持一年高一年低的反覆局面，近8年平均每年約1萬個。將軍澳、大埔及屯門落成量均逾千個，分別有1,985個、1,697個及1,323個。