盈大雅盈峰招標8樓全層共6伙　3周沽13伙套6.6億　示範單位多圖！

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」，今（11日）開放一伙全新連裝修示位予傳媒參觀。發展商亦公佈項目最新消息，首推8樓全層6伙單位應市，涵蓋一房至兩房一套戶型，於周六（14日）以招標形式發售。



周六招標推8樓全層、合共6伙

盈科大衍地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目接獲的查詢中，非本地客比例升至六成。另接獲不少一至兩房單位的查詢，而當中不乏查詢大手或全層購入的安排，因此首度推出8樓全層、合共6伙單位應市，實用面積由380平方呎至635平方呎，涵蓋一房至兩房套戶型。於周六（14日）以招標形式發售，意向價參考項目中層價錢。另外，項目今日同步開放兩房示範單位供傳媒參觀，即日予準買家預約參觀。

三周累沽13伙逾千呎三、四房 套現逾6.6億

陳惠慈又透露，項目現階段先推位處3樓至12樓的一房及兩房戶型，實用面積介乎380平方呎至635平方呎，料適合用家、投資者及家族辦公室客。鑑於項目5伙四房兩套待沽單位亦查詢熱烈，故考慮適當提價。

陳惠慈另介紹最新項目銷情，開售三星期累沽13伙過千呎的三房及四房單位，套現逾6.6 億元，平均成交價逾5,000萬元，平均成交呎價51,055元。最新標售出位處26樓A室的四房高層戶，實用面積1,608平方呎，成交價9710.4萬元，實用呎價60,388元，成交價及呎價同創項目新高，較對上一次最高呎價記錄升約10％。

↓↓中環「雅盈峰」12樓C室連裝修無改動示位↓↓

客廳放置淡灰色布藝沙發 飯廳設四人日式長形木餐桌

是次開放的連裝修無改動示位以12樓C室為藍本搭建，屬兩房一套間隔，實用面積512平方呎，附有22平方呎露台及16平方呎工作平台，向東南，外望動植物公園雙景。單位樓高3.3米，客飯廳以長形設計，寬8米。地板以淺灰色雲石鋪砌，配以木條飾面牆身。餐桌劃分客廳及飯廳區域，客廳放置淡灰色布藝沙發，而飯廳擺放四人日式長形木餐桌及餐椅。

單位採開放式廚房設計，配備L形廚櫃與工作枱面。玄關處設置嵌入式雪櫃，其表面貼附木紋板材，以融入整體設計。玄關另一邊以設有組合櫃及全身鏡。

單位主人房面積近150平方呎，內設衣帽間，以灰牆紙及木條裝飾將床頭櫃及梳妝台貫連。浴廁採雙門設計，設有趟門直接連接客廳及主人房，可作客、套廁兩用，形成「偽套房」格局。而客房將牆身改為磨砂玻璃趟門間隔，內擺設長形書枱，可作多功能書房用途。