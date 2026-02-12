日出康城壓軸第13期命名「海瑅灣」分兩期發展、提供2550伙

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展之港鐵康城站日出康城壓軸第13期住宅項目，今（12日）正式命名為海瑅灣LA MIRABELLE，分13A及13B兩期發展，共提供2,550伙。



信和置業執行董事田兆源表示，項目屬日出康城系列壓軸一期，分13A及13B兩期發展；戶型涵蓋一至四房戶，主打兩房及三房戶，共提供2,550伙，當中逾六成單位享海景，關鍵日期為2027年6月30日。他透露，項目已獲批預售樓花同意書，料農曆新年後上載樓書及開示位，部署短期內推售。

談及樓市走勢，田兆源指出，近期樓市交投暢旺，發展商投地氣氛積極。加上政府人才計劃支撐租金水平，吸引大手投資者，另用家亦加快入市，故樓市正面因素眾多，預計未來升勢持續。

信和置業執行董事田兆源。（李煥好攝）

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。